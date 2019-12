La nouvelle mission civile en Centrafrique (EUAM RCA) confiée à un colonel portugais

(B2 - exclusif) Les Européens ont choisi la continuité pour assurer la direction de la nouvelle mission civile de conseil des forces de sécurité intérieures (EUAM RCA) en confiant ce travail à l'actuel chef du pilier interopérabilité de la mission EUTM en Centrafrique (RCA), Paulo Soares



Cette nomination doit être avalisée, selon nos informations, par les ambassadeurs du Comité politique et de sécurité (COPS) mardi (17 décembre). P. Soares sera nommé pour un an jusqu'au 8 décembre 2020, son contrat commençant de façon rétroactive au 9 décembre.

Un habitué des forces de sécurité intérieure

En charge de la cellule 'interopérabilité' dans EUTM RCA, au sein du pilier stratégique de Conseil (SAP), le colonel Paulo Soares, a l'habitude de la tâche qui lui sera confiée à EUAM. L'objectif du Portugais restera sensiblement le même qu'au sein de EUTM, mais avec des effectifs renforcés et une autonomie d'action. Il commandera des experts de l'UE pour apporter un soutien au ministère de l'Intérieur et aux forces de sécurité intérieure, tel la police et la gendarmerie centrafricaine, dans le but d'aider à leur déploiement dans tout le pays. (Lire : Les 28 approuvent le cadre de la nouvelle mission EUAM RCA et La future mission civile de conseil EUAM RCA. Le concept de gestion de crises décortiqué)

Un officier de la garde nationale portugaise

Né à Figueira da Foz, officier supérieur d'infanterie, Paulo Soares a exercé les fonctions tant au commandement général de la Garde nationale, à Lisbonne, notamment comme directeur des ressources humaines, mais aussi sur le terrain, au commandement territorial de la GNR Madère (2011) ou au commandant territorial de la GNR de Braga (2017).

(Aurélie Pugnet, avec NGV)